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Регион 23.03.2020 12:55

Президент Казахстана поручил усилить патрулирование улиц в рамках режима ЧП по коронавирусу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить роста правонарушений в стране во время режима чрезвычайного положения и поручил усилить патрулирование улиц.

"Нельзя допустить роста правонарушений, прежде всего, фактов воровства, грабежей, мародерства, неподчинения законным требованиям властей. В текущей ситуации могут активизироваться криминальные элементы", - сказал Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению в понедельник в Нур-Султане.

Текст выступления президента опубликован на сайте главы государства.

"В связи с этим надо усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением", - добавил он.

Глава государства также поручил мобилизовать весь состав полиции и внести предложения по привлечению для этой работы армии и Нацгвардии.

Генеральной прокуратуре и Верховному суду предстоит разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного положения.

"В то же время, надо наладить работу по профилактике правонарушений с группами риска. Активизируйте деятельность участковых инспекторов полиции, по возможности привлекайте к профилактике КСК. В зоне повышенного риска оказались субъекты МСБ в сферах торговли, туризма и общественного питания. В этих секторах занято свыше 1,6 млн работников", - сказал Токаев.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЧП, ПРАВОПОРЯДОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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