Президент Казахстана поручил усилить патрулирование улиц в рамках режима ЧП по коронавирусу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости не допустить роста правонарушений в стране во время режима чрезвычайного положения и поручил усилить патрулирование улиц.
"Нельзя допустить роста правонарушений, прежде всего, фактов воровства, грабежей, мародерства, неподчинения законным требованиям властей. В текущей ситуации могут активизироваться криминальные элементы", - сказал Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению в понедельник в Нур-Султане.
Текст выступления президента опубликован на сайте главы государства.
"В связи с этим надо усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением", - добавил он.
Глава государства также поручил мобилизовать весь состав полиции и внести предложения по привлечению для этой работы армии и Нацгвардии.
Генеральной прокуратуре и Верховному суду предстоит разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного положения.
"В то же время, надо наладить работу по профилактике правонарушений с группами риска. Активизируйте деятельность участковых инспекторов полиции, по возможности привлекайте к профилактике КСК. В зоне повышенного риска оказались субъекты МСБ в сферах торговли, туризма и общественного питания. В этих секторах занято свыше 1,6 млн работников", - сказал Токаев.
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