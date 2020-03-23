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Макроэкономика 23.03.2020 12:09

Казахстан потратит $10 млрд на пакет антикризисных мер - президент

Правительство Казахстана направит $10 млрд на пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций для бизнеса, заявил в понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге или $10 млрд. Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом", - сказал Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению в понедельник в Нур-Султане.

Текст выступления президента опубликован на сайте главы государства.

Токаев отметил, что правительству помимо оперативных мер, предстоит разработать и принять системные подходы с расчетом на жизнь после стабилизации ситуации.

"По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое достойное место. Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность складывающейся ситуации, она далека от катастрофической. Главное - мы вовремя начали готовиться к самому неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать", - сказал глава государства.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Нур-Султан и Алматы с 19 марта закрыты на карантин.

В настоящее время в Казахстане подтверждены 62 случая зараженияч COVID-19.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КРИЗИС, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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