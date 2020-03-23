Казахстан потратит $10 млрд на пакет антикризисных мер - президент

Правительство Казахстана направит $10 млрд на пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций для бизнеса, заявил в понедельник президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге или $10 млрд. Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом", - сказал Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению в понедельник в Нур-Султане.

Текст выступления президента опубликован на сайте главы государства.

Токаев отметил, что правительству помимо оперативных мер, предстоит разработать и принять системные подходы с расчетом на жизнь после стабилизации ситуации.

"По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое достойное место. Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность складывающейся ситуации, она далека от катастрофической. Главное - мы вовремя начали готовиться к самому неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать", - сказал глава государства.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Нур-Султан и Алматы с 19 марта закрыты на карантин.

В настоящее время в Казахстане подтверждены 62 случая зараженияч COVID-19.