Азербайджан в январе сократил экспорт нефти на 5,9%, увеличил поставки газа на 3,8%

Азербайджан в январе 2020 года экспортировал 2 млн 623,4 тыс. тонн нефти, что на 5,9% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $1 млрд 210 млн 295,7 тыс. (рост на 3%).

Экспорт газа из Азербайджана в январе 2020 года составил 1 млрд 315,1 млн кубометров (рост на 3,8%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $271 млн 472,8 тыс. (рост в 1,8 раза).

Как сообщалось, в 2019 году Азербайджан экспортировал 31 млн 238 тыс. тонн нефти на сумму $14 млрд 447 млн 114 тыс., газа - 12 млрд 210,2 млн кубометров на $2 млрд 569 млн 583,3 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова