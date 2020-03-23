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Здравоохранение 23.03.2020 12:45

Французская фармацевтическая компания определила около 100 препаратов, способных помочь в лечении COVID-19

Французская биофармацевтическая компания Farnext создала список из 97 часто выписываемых лекарственных препаратов, которые могут помочь в лечении осложнений, связанных с заражением коронавирусом COVID-19, сообщает в понедельник французский телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Стратегия Pharnext заключалась в том, чтобы оценить, какую именно часть клеточного механизма затрагивают коронавирусы (в частности, COVID-19, SARS, MERS). Это позволило компании выявить уже утвержденные препараты для лечения распространенных заболеваний, которые эффективны и для борьбы заболеваний, сопутствующих COVID-19", - говорится в пресс-релизе компании.

Значительная часть этих препаратов используется для лечения таких распространенных заболеваний, как сахарный диабет второго типа и гипертония. Отмечается, что у людей именно с такими проблемами со здоровьем заболевание, вызванное COVID-19, протекает в тяжелой форме.

В Phatnext подчеркнули, что четыре лекарственных препарата уже проходят клинические испытания. Среди них - препарат для лечения малярии Хлорохин, о свойствах которого ранее неоднократно упоминал президент США Дональд Трамп.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОМПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЛЕКАРСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]