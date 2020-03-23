"Газпром экспорт": покупателей газа ожидает еще один удачный год, не столь благополучна ситуация для экспортеров

Ценовая ситуация на рынке благоприятно скажется на потреблении газа, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей Комлев в статье в журнале "Газпром" (MOEX: GAZP).

"Чего ждать в 2020 году? Что касается покупателей газа, то, вероятно, их ожидает еще один удачный год. И для развития потребления газа условия складываются самые что ни на есть благоприятные. Равно как и для выполнения климатических целей: если использование газа продолжит расширяться за счет вытеснения угля, мы, скорее всего, увидим уже не просто стабилизацию, а сокращение выбросов углекислого газа в 2020 году", - отметил он.

"Восстановление спроса на природный газ в Китае могло бы полностью поглотить дополнительные поставки СПГ из США в 2020 году, которые оцениваются американским Energy Information Administration в объеме около 16 млрд куб. м. Примерно такой же объем предусмотрен "Первой фазой" торгового соглашения между США и Китаем, подписанного 15 января 2020 года", - сказал Комлев.

Он констатирует, что "не столь благополучно ситуация складывается для его экспортеров". "Предыдущий 2019 год мог оказаться большим разочарованием для "Газпрома", но не стал. Удастся ли пройти 2020 год без существенных потерь? Год начался с того, что текущие цены европейских торговых площадок просели еще глубже (котировки на день вперед опускались ниже $100/тыс. куб. м). В свою очередь, спотовые цены СПГ в Азии показали феноменальное падение до уровней даже ниже европейских. Так что в какие-то дни впору было говорить об инверсии азиатской премии. Столь глубокое падение вызвано экстраординарной ситуацией с распространением коронавируса, из-за чего импорт СПГ в Китае в январе-феврале впервые за долгое время снизился. Данный фактор, безусловно, представляет собой самую главную неопределенность 2020 года, делающую тщетной любую попытку построения прогнозов", - пишет автор статьи.

В "Газпром экспорте" отмечают, что рынок Европы на фоне коронавируса пока не столкнулся с возрастанием объемов СПГ, перенаправленных из Азии.