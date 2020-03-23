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Здравоохранение 23.03.2020 13:10

Мужчины болеют и умирают от коронавируса в два раза чаще женщин - эпидемиолог

Риск заболевания и смерти от коронавируса для мужчин в два раза выше, чем для женщин, заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

"Мужчины болеют и умирают от коронавируса чаще, чем женщины, почти в два раза", - сказал Брико на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что о причинах этого явления пока трудно судить.

"Организмы мужчины и женщины отличаются и по возможности иммунного ответа на разные возбудители, на вакцины, и с возрастом тоже это меняется. Анамнез у мужчин более серьезный часто, мужчины в принципе чаще умирают от пневмоний", - сказал Брико.

По его словам, существуют данные о том, что "люди со второй группой крови более восприимчивы к инфекциям". "Но по поводу коронавируса я пока такого не слышал", - подчеркнул главный эпидемиолог.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, РИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]