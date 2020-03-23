Президент Казахстана поручил спецслужбам следить за настроениями в обществе после беспорядков на юге страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ответственным госорганам вести мониторинг общественного настроения и незамедлительно сообщать о возможности внутренних конфликтов.

"На фоне пандемии межэтнические отношения отошли на задний план. Но это лишь обманчивое спокойствие", - сказал Токаев на заседании госкомиссии по чрезвычайному положению в понедельник в Нур-Султане.

Текст его выступления опубликован на сайте главы государства.

"Учитывая начало весеннего полевого сезона возможны конфликты на почве земельных вопросов, разделения и использования поливной воды. Обо всех предпосылках прошу информировать незамедлительно", - добавил Токаев.

Президент поручил Комитету нацбезопасности (КНБ), Генпрокуратуре и министерству информации и общественного развития вести мониторинг общественного настроения и социальных сетей.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, объявленный президентом страны из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Нур-Султан и Алматы с 19 марта закрыты на карантин.

В настоящее время в Казахстане подтверждены 62 случая заражения коронавирусом.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана произошла массовая драка между местными жителями, начались беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр. Погибли 11 человек. За медицинской помощью обратились более 170 человек. Среди пострадавших - 19 сотрудников правоохранительных органов, девять из которых получили огнестрельные ранения. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов, автомашин. В районе был объявлен режим ЧС.

11 марта заместитель Генпрокурора республики Дулат Дембаев заявил журналистам, что следствие еще не установило подозреваемых в убийствах и поджогах в Кордайском районе.