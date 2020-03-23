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Регион 23.03.2020 13:50

Решений по переносу даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет - Песков

Никаких решений относительно возможности переноса голосования по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавируса не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нечего сказать. Пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале в ходе встречи с Эллой Памфиловой. Наверняка вы все помните. Голосование в соответствии с указом намечено на 22 апреля, но превыше всего здоровье граждан", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос возможен ли перенос голосования.

Он отметил, что, если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования, это будет сделано.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось", - подчеркнул Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГОЛОСОВАНИЕ, РЕШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]