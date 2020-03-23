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Регион 23.03.2020 14:10

Грузия с 24 марта приостанавливает движение междугороднего общественного транспорта

Движение всех видов междугороднего общественного транспорта в Грузии будет приостановлено со вторника, 24 марта в рамках мер противовирусной безопасности, заявил в понедельник на брифинге советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

"На сегодняшнем заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о запрещении передвижения транспорта внутри Грузии между городами, в том числе пассажирских перевозок железной дорогой", - сказал Чиковани.

Он сообщил, что в Грузии зафиксированы 54 случая заражения коронавирусом, восемь пациентов выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, РЕГИОНЫ, ТРАНСПОРТ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]