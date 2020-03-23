Грузия с 24 марта приостанавливает движение междугороднего общественного транспорта

Движение всех видов междугороднего общественного транспорта в Грузии будет приостановлено со вторника, 24 марта в рамках мер противовирусной безопасности, заявил в понедельник на брифинге советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.
"На сегодняшнем заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о запрещении передвижения транспорта внутри Грузии между городами, в том числе пассажирских перевозок железной дорогой", - сказал Чиковани.
Он сообщил, что в Грузии зафиксированы 54 случая заражения коронавирусом, восемь пациентов выздоровели.
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