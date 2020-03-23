Норвегия предлагает создать фонд помощи бедным странам в борьбе с коронавирусом

В Норвегии инициировали открытие фонда доноров ООН, призванного содействовать бедным странам в борьбе с пандемией коронавируса нового типа COVID-19, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на норвежское министерство по международному развитию.
"Мы обеспокоены тем, как вирус повлияет на развивающиеся страны с неустойчивой системой здравоохранения", - говорится в заявлении главы ведомства Дага-Инге Ульстейна.
"Международная сплоченность важна как никогда. Поэтому и для нас важно выделить финансовые средства для такого фонда в ООН", - подчеркнул Ульстейн.
По данным властей Норвегии, ожидается, что фонд будет создан "возможно, даже уже на этой неделе".
Отмечается, что такую инициативу поддержала заместитель генерального секретаря ООН Амина Мухаммед.
На прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество проявить солидарность с наиболее бедными странами мира на фоне пандемии коронавируса COVID-19, так как жизни многих людей находятся под угрозой из-за его распространения.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на понедельник в мире выявили более 341 тыс. заражений COVID-19, более 14,7 инфицированных скончались. Между тем, порядка 99 тыс. зараженных выздоровели.
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