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СНГ 23.03.2020 14:05

Из Украины в ЕС пытались вывезти 40 тыс. медицинских халатов - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны партии медицинских халатов.

"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам, стоимость задержанной партии составляет около 42 тыс. евро.

По факту было начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

13 марта сообщалось, что полиция Киевской области пресекла контрабанду крупной партии медицинских масок из Украины в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

"Злоумышленники пытались переправить через границу в Рим и Арабские эмираты 1,5 тонны масок", говорилось в сообщении ГУ Нацполиции Киевской области.

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Тэги: УКРАИНА, ВОЛЫНЬ, СБУ, КОНТРАБАНДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]