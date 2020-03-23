Из Украины в ЕС пытались вывезти 40 тыс. медицинских халатов - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны партии медицинских халатов.
"Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна", - сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным оценкам, стоимость задержанной партии составляет около 42 тыс. евро.
По факту было начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.
13 марта сообщалось, что полиция Киевской области пресекла контрабанду крупной партии медицинских масок из Украины в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.
"Злоумышленники пытались переправить через границу в Рим и Арабские эмираты 1,5 тонны масок", говорилось в сообщении ГУ Нацполиции Киевской области.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок- Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
В США почти треть заражений коронавирусом приходится на Нью-Йорк
Singapore Airlines сокращает количество рейсов, приостанавливает полеты большинства лайнеров
"Газпром экспорт": покупателей газа ожидает еще один удачный год, не столь благополучна ситуация для экспортеров
Мужчины болеют и умирают от коронавируса в два раза чаще женщин - эпидемиолог
Французская фармацевтическая компания определила около 100 препаратов, способных помочь в лечении COVID-19
В РФ начнут отслеживать по телефонам всех, кто встречался с больными коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
Yelo Bank выделил 200 000 манатов на борьбу с коронавирусом
NEQSOL Holding выделил 5 миллионов манатов для Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог