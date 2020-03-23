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Дальнее зарубежье 23.03.2020 14:10

Военных действий в Сирии сейчас нет - Песков

В Сирии в настоящее время не ведется боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на идею прекращения войн во время эпидемий и в связи с этим поинтересовались, кто и как мог бы инициировать прекращение военных действий в Сирии.

"Сейчас в Сирии нет военных действий", - ответил Песков.

Он заявил, что "обстановка в Идлибе стабилизировалась после договоренностей президента Путина и президента Эрдогана".

Песков также напомнил и о совместном российско-турецком патрулировании в Идлибе

"В целом сейчас можно сказать, что на территории Сирии боевых действий не ведется", - добавил он.

Говоря о возможности прекращения войн во время эпидемий по примеру олимпийского перемирия, Песков назвал это темой для международных организаций, в частности, ООН.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]