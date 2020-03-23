Военных действий в Сирии сейчас нет - Песков

В Сирии в настоящее время не ведется боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его внимание обратили на идею прекращения войн во время эпидемий и в связи с этим поинтересовались, кто и как мог бы инициировать прекращение военных действий в Сирии.
"Сейчас в Сирии нет военных действий", - ответил Песков.
Он заявил, что "обстановка в Идлибе стабилизировалась после договоренностей президента Путина и президента Эрдогана".
Песков также напомнил и о совместном российско-турецком патрулировании в Идлибе
"В целом сейчас можно сказать, что на территории Сирии боевых действий не ведется", - добавил он.
Говоря о возможности прекращения войн во время эпидемий по примеру олимпийского перемирия, Песков назвал это темой для международных организаций, в частности, ООН.
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