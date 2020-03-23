SOCAR отправила из Супсы вторую партию Azeri Light для концерна Белнефтехим

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в воскресенье отправила из Супсы вторую партию с азербайджанской нефтью белорусскому концерну "Белнефтехим".

«Вторая партия с азербайджанской нефтью была отгружена из терминала из грузинского порта Супса 22 марта вечером. Таким образом, компания осуществила все поставки, предусмотренные по соглашению с Белнефтехим», - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он не уточнил, ведутся ли переговоры с белорусской стороной насчет новых поставок.

«На этом пока все. Дальше посмотрим», - сказал Ахмедов.

Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте должна поставить для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды". 12 марта в одесский порт из Джейхана прибыл танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light, 15 марта - 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска, ожидается еще 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri light из Супсы. Далее нефть будет прокачана по трубопроводу Одесса-Броды и затем через вставку на "Дружбе" на Мозырский НПЗ

По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Белоруссию через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Белоруссию на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских НК из-за разногласий в цене.

Концерн "Белнефтехим" ожидает, что в марте суммарный объем поставок танкерной нефти в Беларусь составит около 570 тыс. тонн, в том числе 320 тыс. тонн - через Клайпеду, 250 тыс. тонн - через Одессу.

Н.Аббасова