В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 7 человек, число выявленных заражений COVID-19 выросло до 72

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 7 человек, сообщает оперативный штаб.
"В настоящее время в больницы со специальным режимом помещен и находится под наблюдением врачей 61 человек. Состояние троих пациентов оценивается как средней тяжести. Остальные чувствуют себя нормально, их самочувствие стабильное. Проводятся все необходимые мероприятия для лечения пациентов ", - отмечается в сообщении.
Таким образом, общее число зараженных в Азербайджане составило 72.
По данным штаба, случаи заболевания COVID-19 в Азербайджане выявлены как среди лиц, прибывших из-за рубежа, так и внутри страны в результате заражения путем передачи вируса от одного человека другому.
Как сообщалось ранее, 10 человек после прохождения лечения были выписаны из больниц, одна - умерла.
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