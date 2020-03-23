Татнефть организует в Татарстане пошив бесплатных медицинских масок

ПАО "Татнефть" готово безвозмездно поставлять малым предприятиям и волонтерам нефтяных районов Татарстана материалы для изготовления бесплатных медицинских масок.

"На первом этапе мы готовы организовать пошив до 200 тыс. масок, дальше будем смотреть по ситуации", - сказал "Интерфаксу" представитель "Татнефти" (MOEX: TATN).

"На сегодня в одном только Альметьевске девять предприятий подтвердили свою готовность бесплатно шить медицинские маски", - отметил он.

Медицинские маски "Татнефть" планирует бесплатно передавать больницам и населению.

Для изготовления масок будет использоваться нетканый многослойный полипропиленовый материал типа СМС-25, внешними слоями которого служит спанбонд, внутренним слоем - мельтблаун.