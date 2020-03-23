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Здравоохранение 23.03.2020 16:30

Татнефть организует в Татарстане пошив бесплатных медицинских масок

ПАО "Татнефть" готово безвозмездно поставлять малым предприятиям и волонтерам нефтяных районов Татарстана материалы для изготовления бесплатных медицинских масок.

"На первом этапе мы готовы организовать пошив до 200 тыс. масок, дальше будем смотреть по ситуации", - сказал "Интерфаксу" представитель "Татнефти" (MOEX: TATN).

"На сегодня в одном только Альметьевске девять предприятий подтвердили свою готовность бесплатно шить медицинские маски", - отметил он.

Медицинские маски "Татнефть" планирует бесплатно передавать больницам и населению.

Для изготовления масок будет использоваться нетканый многослойный полипропиленовый материал типа СМС-25, внешними слоями которого служит спанбонд, внутренним слоем - мельтблаун.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТАТНЕФТЬ, МАСКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]