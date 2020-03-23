В Вашингтоне и соседних штатах за сутки на 45% выросло число заболевших коронавирусом

В столице США и в соседних штатах Мэриленд и Вирджиния зафиксировано уже 579 случаев заболевания коронавирусом, сообщили местные службы здравоохранения.
Рост за сутки составил 45%. Ранее в Вашингтоне, штатах Мэриленд и Вирджиния было выявлено 399 заболевших.
По данным служб здравоохранения, на данный момент в Вашингтоне выявлено 116 заболевших, в штате Мэриленд - 244, в штате Вирджиния - 219. С начала пандемии два человека в Вашингтоне и шесть человек в Вирджинии и Мэриленде умерли.
По словам врачей, вирус поражает не только людей старшего возраста. Например, в штате Мэриленд более 40% заразивших коронавирусом - это люди в возрасте от 18 до 54 лет.
В Вашингтоне решением властей Федерального округа Колумбия закрыты рестораны, бары, фитнес-клубы, спа- и массажные салоны, а также кинотеатры. Ограничено передвижение граждан в центре столицы, отменены десятки маршрутов общественного транспорта.
По последним данным, общее число подтвержденных заражений на территории США выросло до 35,070. Известно о 458 летальных исходах. По количеству заболевших, Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок- Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Россия может согласиться поставлять нефть в Белоруссию с премией в $15,7 за тонну
Shell снизит capex на 20%, приостанавливает buyback, сохраняет программу продажи активов
SOCAR отправила из Супсы вторую партию Azeri Light для концерна Белнефтехим
В Азербайджане оштрафовано свыше 70 объектов общепита за нарушение режима работы в условиях социзоляции
В Испании из-за коронавируса приостановили профессиональные футбольные соревнования
Первый вице-президент Азербайджана пожертвовала годовую зарплату на борьбу с коронавирусом
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
Yelo Bank выделил 200 000 манатов на борьбу с коронавирусом
NEQSOL Holding выделил 5 миллионов манатов для Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог