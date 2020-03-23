В Вашингтоне и соседних штатах за сутки на 45% выросло число заболевших коронавирусом

В столице США и в соседних штатах Мэриленд и Вирджиния зафиксировано уже 579 случаев заболевания коронавирусом, сообщили местные службы здравоохранения.

Рост за сутки составил 45%. Ранее в Вашингтоне, штатах Мэриленд и Вирджиния было выявлено 399 заболевших.

По данным служб здравоохранения, на данный момент в Вашингтоне выявлено 116 заболевших, в штате Мэриленд - 244, в штате Вирджиния - 219. С начала пандемии два человека в Вашингтоне и шесть человек в Вирджинии и Мэриленде умерли.

По словам врачей, вирус поражает не только людей старшего возраста. Например, в штате Мэриленд более 40% заразивших коронавирусом - это люди в возрасте от 18 до 54 лет.

В Вашингтоне решением властей Федерального округа Колумбия закрыты рестораны, бары, фитнес-клубы, спа- и массажные салоны, а также кинотеатры. Ограничено передвижение граждан в центре столицы, отменены десятки маршрутов общественного транспорта.

По последним данным, общее число подтвержденных заражений на территории США выросло до 35,070. Известно о 458 летальных исходах. По количеству заболевших, Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.