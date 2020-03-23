Персоналу, работающему с COVID-19 во Франции, разрешили бесплатно ездить на поездах

Во Франции объявлено о бесплатном проезде по всей территории страны на скоростных и междугородних поездах для медицинского и вспомогательного персонала, занимающегося обслуживанием больных коронавирусом.

"Если у них есть соответствующая справка, они могут ездить по всей Франции, чтобы укреплять свою службу", - приводит в понедельник сайт радиостанции Europe 1 слова директора пассажирского подразделения Национального общества французских железных дорог SNCF Алена Краковича.

Он сообщил о введении бесплатного проезда для врачей, медсестер и вспомогательного персонала, призванных для усиления медицинских служб, испытывающих перегрузку. Они откликнулись на призыв солидарности для усиления больниц, и это нормально, что в свою очередь SNCF проявляет солидарность с ними, объяснил Кракович.

По его словам, это был ответ на призыв парижских больниц к медицинскому и вспомогательному персоналу и волонтерам усилить в приоритетных центрах команды, занимающиеся больными COVID-19.

"Но это акция, которую мы расширили на всю Францию", - сказал представитель SNCF, уточнив, что принятая мера не касается региональных экспрессов и пригородных парижских поездов, так как они находятся в распоряжении регионов.