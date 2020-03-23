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Регион 23.03.2020 16:40

Кудрин не ожидает сокращения расходов бюджета в этом году из-за нефтяных цен

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в 2020 году, несмотря на снижение цены на нефть, расходы бюджета уменьшены не будут.

"Я думаю, в любом варианте, скорее всего у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос, стоит ли ждать в этом году секвестра бюджета в связи со снижением цены на нефть.

"Просто будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов. В этом смысле это не секвестр", - добавил он.

По его словам, "объем расходов сохранится, но будет более целенаправленно перераспределен между приоритетами".

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Тэги: РОССИЯ, КУДРИН, НЕФТЬ, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]