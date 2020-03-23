Помпео обвиняет Тегеран в пренебрежении мерами безопасности в отношении коронавируса

Действия Тегерана в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ставят под угрозу безопасность и жителей Ирана и весь мир, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Иранский режим игнорировал неоднократные предупреждения собственных работников здравоохранения и не менее девяти дней отрицал первую смерть у себя от "уханьского вируса". Режим продолжает лгать иранскому народу и миру о количестве (случаев заболевания - ИФ) и о числе смертей", - написал Помпео в Twitter.
Также он утверждает, что самолеты иранской авиакомпании Mahan Air, находящейся под санкциями США, несмотря на эпидемию, не менее 55 раз летали между Тегераном и КНР.
"Первые случаи COVID-19 не менее чем в пяти странах стали прямым результатом безразличия иранского режима к здоровью кого бы то ни было", - отметил госсекретарь.
Он напомнил, что США предлагали другим странам, в том числе Ирану, медицинскую помощь. В то же время он, комментируя запрос Ирана на оказание финансовой помощи, подчеркнул, что с 2012 года Иран потратил $16 млрд на помощь "своим террористическим марионеткам на Ближнем Востоке", а власти страны продолжают красть такие медицинские товары как маски и перчатки, для продажи на черном рынке.
Помпео вновь затронул тему "выдумок" Ирана о причастности США к распространению COVID-19 и добавил, что подобные заявления ставят под удар весь мир.
Ранее иранские СМИ сообщили, что Тегеран запросил у МВФ срочный транш в $5 млрд для борьбы с коронавирусом. О запросе объявил в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф, призвавший МВФ "встать на правильную сторону Истории".
В понедельник президент Ирана Хасан Рухани назвал ложью готовность Вашингтона помочь Тегерану в преодолении ситуации с коронавирусом COVID-19 и заявил, что страна не нуждается в помощи от США.
Тегеран неоднократно призывал Вашингтон отменить все санкции, чтобы дать Ирану возможность эффективнее бороться против распространения коронавируса. США отказываются сделать это.
Иран является одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран. По состоянию на 23 марта, в Иране выявили более 21,6 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19, свыше 1,6 тыс. инфицированных скончались. Между тем, более 7,9 тыс. заболевших выздоровели
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