Спад распространения коронавируса возможен в течение 100 дней с его начала, считает главный инфекционист

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что теоретически распространение коронавируса может завершиться в течение 100 дней с момента его начала.
"Очень сложно рассчитать, как долго еще будет эпидемия. По примеру наших китайских коллег, если рассмотреть, как у них развивалась инфекция, то скорее всего это можно как-то просчитывать, что это 100 дней", - сказала Малинникова на пресс-конференции в понедельник.
Вместе с тем она отметила, что прогноз - "дело не очень хорошее, и прогнозировать, что инфекционисты сказали, что 100 дней, а у нас больше - это не совсем правильно, но мы выстраиваем некие этапы параллелей".
Первые двое заболевших коронавирусом в России были зарегистрированы 31 января. В настоящее время в России зафиксировано 438 случаев заболевания.
Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико также оценил возможность снижения заболеваемости коронавирусом в России в апреле-мае.
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