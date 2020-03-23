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Здравоохранение 23.03.2020 17:05

Спад распространения коронавируса возможен в течение 100 дней с его начала, считает главный инфекционист

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что теоретически распространение коронавируса может завершиться в течение 100 дней с момента его начала.

"Очень сложно рассчитать, как долго еще будет эпидемия. По примеру наших китайских коллег, если рассмотреть, как у них развивалась инфекция, то скорее всего это можно как-то просчитывать, что это 100 дней", - сказала Малинникова на пресс-конференции в понедельник.

Вместе с тем она отметила, что прогноз - "дело не очень хорошее, и прогнозировать, что инфекционисты сказали, что 100 дней, а у нас больше - это не совсем правильно, но мы выстраиваем некие этапы параллелей".

Первые двое заболевших коронавирусом в России были зарегистрированы 31 января. В настоящее время в России зафиксировано 438 случаев заболевания.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико также оценил возможность снижения заболеваемости коронавирусом в России в апреле-мае.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]