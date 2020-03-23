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Дальнее зарубежье 23.03.2020 21:11

Немецкие предприятия получат 156 млрд евро помощи от правительства

Пакет помощи немецким предприятиям в пандемию коронавируса составит 156 миллиардов евро, сообщил глава Минфина ФРГ Олаф Шольц.

"Кабинет министров принял пакет помощи объемом 156 миллиардов евро", - сказал Шольц.

Деньги призваны облегчить последствия от эпидемии коронавируса - в Германии огромное число предприятий и фирм терпит убытки.

Пакет принят в рекордно короткие сроки, в среду, как ожидается, его примут в бундестаге, а в пятницу - в бундесрате.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]