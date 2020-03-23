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Туризм 23.03.2020 17:24

Мировой туризм может потерять $1 трлн в 2020г от коронавируса - ВЭФ

Потери мировой индустрии туризма от коронавируса могут достичь триллиона долларов США по итогам 2020 года, сейчас они составляют $600 млн, заявил президент Всемирного экономического форума Булут Багчи.

"Сейчас экономические потери в секторе туризма из-за вспышки Covid-19 составляют $600 млн, к концу года они могут достичь триллиона долларов. Учитывая скорость, с которой распространяется вирус, и его влияние на туризм, работу в этой сфере могут потерять 50 млн человек", - цитирует Багчи турецкое агентство Anadolou.

Он добавил, что в год сектор туризма генерирует около $1,7 трлн. Сейчас спад в отрасли составляет 70%, и он продолжается.

"Шестьдесят отраслей экономики прямо или косвенно связаны с туризмом. Если посчитать все суммарные потери в этих сферах, ущерб может достичь пяти триллионов долларов. Кроме того, даже если пандемия закончится, восстановление не будет быстрым и легким", - добавил эксперт.

По его мнению, профессионалам в сфере туризма стоит рассчитывать на улучшение ситуации в последнем квартале 2020 года. "Сокращение персонала, по нашему мнению, может рассматриваться только как самая крайняя мера", - сказал он.

Многие страны мира закрыли границы для въезда иностранцев и прервали авиасообщение для предотвращения распространения коронавируса. В результате международный туризм на многих направлениях практически остановился.

Число случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 300 тысяч, среди наиболее пострадавших стран - Китай, Италия, Испания, США, Иран, Южная Корея. Число погибших превышает 13 тыс.

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Тэги: ТУРИЗМ, УБЫТКИ, КОРОНАВИРУС, ВЭФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]