В Грузии запретили свадьбы, поминки и любые мероприятия с участием более 10 человек

В Грузии с 23 марта вступило в силу постановление правительства о запрете любых социальных мероприятий, включая свадьбы и поминки, участие в которых могут принять более 10 человек.
В опубликованном в понедельник тексте постановления сказано, что на время введенного в Грузии чрезвычайного положения также запрещены любые собрания и манифестации.
Ограничения не касаются общественного транспорта и процесса выполнения строительно-инфраструктурных работ.
На сегодняшний день в Грузии прекращена работа всех маршрутных такси, однако в городах продолжают работать автобусы. Также работать продолжает тбилисский метрополитен.
Режим ЧП в Грузии введен до 21 апреля.
В Грузии, по последним данным, официально подтверждено 54 случая заражения коронавирусом COVID-19, в режиме карантина находятся свыше 3 тысяч граждан, более 230 находятся под стационарным наблюдением, восемь признаны выздоровевшими.
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