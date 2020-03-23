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Регион 23.03.2020 17:40

В Грузии запретили свадьбы, поминки и любые мероприятия с участием более 10 человек

В Грузии с 23 марта вступило в силу постановление правительства о запрете любых социальных мероприятий, включая свадьбы и поминки, участие в которых могут принять более 10 человек.

В опубликованном в понедельник тексте постановления сказано, что на время введенного в Грузии чрезвычайного положения также запрещены любые собрания и манифестации.

Ограничения не касаются общественного транспорта и процесса выполнения строительно-инфраструктурных работ.

На сегодняшний день в Грузии прекращена работа всех маршрутных такси, однако в городах продолжают работать автобусы. Также работать продолжает тбилисский метрополитен.

Режим ЧП в Грузии введен до 21 апреля.

В Грузии, по последним данным, официально подтверждено 54 случая заражения коронавирусом COVID-19, в режиме карантина находятся свыше 3 тысяч граждан, более 230 находятся под стационарным наблюдением, восемь признаны выздоровевшими.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, СВАДЬБЫ, ПОМИНКИ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]