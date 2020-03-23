Первый вице-президент Азербайджана пожертвовала годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в понедельник направила сумму, эквивалентную своей годовой заработной плате, в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом.
Свое решение Алиева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу пожертвовал на борьбу с коронавирусом в стране сумму, эквивалентную своей годовой заработной плате.
Президент Алиев 19 марта подписал указ, предусматривающий создание в Азербайджане Фонда поддержки по борьбе с коронавирусом.
Для формирования средств Фонда из госбюджета Азербайджана на 2020 год выделяется 20 млн манатов.
Целью создания Фонда является обеспечение финансовой поддержки мероприятий направленных на предотвращение распространения в Азербайджане инфекции коронавируса и на борьбу с ней.
Согласно условиям, фонд будет функционировать до 31 декабря 2020 года, но при необходимости этот срок может быть продлен.
Средства Фонда могут использоваться по следующим направлениям: премирование и оказание финансовой помощи работникам в сфере здравоохранения; улучшение инфраструктуры и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (в том числе приобретение технологического оборудования, приборов, оборудования, транспортных средств, товаров и материалов, а также другого медицинского оборудования); формирование медицинских учреждений специального назначения; организация и осуществление контроля и мониторинга; финансирование научно-исследовательских работ; подготовка специалистов в сфере здравоохранения и на другие мероприятия, направленные на борьбе с коронавирусом.
В настоящее время в Азербайджане общее число зафиксированных случаев заражения COVID-19 достигло 72. В больницы со специальным режимом помещены и находится под наблюдением врачей 61 человек. 10 человек после прохождения лечения были выписаны из больниц, одна пациентка с коронавирусом - умерла.
Н.Аббасова
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