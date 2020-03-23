Межпарламентская Ассамблея СНГ отменяет весеннюю сессию в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба МПА СНГ в понедельник.

"Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ отменяет запланированные на апрель 2020 года международные мероприятия, в том числе заседание Совета МПА СНГ, пятьдесят первое пленарное заседание МПА СНГ и торжественное заседание МПА СНГ, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Также отменены намеченные на это время заседания постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ, добавляют в пресс-службе.

Вместе с тем, работа МПА СНГ по модельному законотворчеству и другим направлениям продолжается: организуются обсуждения в онлайн-режиме, используются возможности видеоконференцсвязи, отмечается в сообщении.