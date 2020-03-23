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СНГ 23.03.2020 18:03

Межпарламентская Ассамблея СНГ отменяет весеннюю сессию

Межпарламентская Ассамблея СНГ отменяет весеннюю сессию в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба МПА СНГ в понедельник.

"Межпарламентская Ассамблея государств - участников СНГ отменяет запланированные на апрель 2020 года международные мероприятия, в том числе заседание Совета МПА СНГ, пятьдесят первое пленарное заседание МПА СНГ и торжественное заседание МПА СНГ, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Также отменены намеченные на это время заседания постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ, добавляют в пресс-службе.

Вместе с тем, работа МПА СНГ по модельному законотворчеству и другим направлениям продолжается: организуются обсуждения в онлайн-режиме, используются возможности видеоконференцсвязи, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МПА, СЕССИЯ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]