Канадская компания готовится к проверке безопасности и эффективности вакцины против коронавируса

Канадская биофармацевтическая компания Medicago планирует в ближайшем будущем начать доклинические исследования своей вакцины против нового типа коронавируса.

"Получение вирусоподобной частицы - это первый шаг в разработке вакцины против COVID-19. Вакцина в ближайшее время будет проходить доклинические исследования на безопасность и эффективность", - говорится в пресс-релизе организации, одним из собственников которой является табачная компания Philip Morris International.

В Medicago указали, что после этих исследований планируют начать клиническую оценку вакцины с участием добровольцев летом в июле-августе 2020 года.

В пресс-релизе подчеркивается, что в отличие от многих разработчиков традиционных вакцин компания Medicago при производстве не использует продукты животного происхождения и живые вирусы.

Компания сотрудничает с Центром исследования инфекционных заболеваний при Лавальском университете. В 2009 году она произвела кандидатную вакцину против вируса H1N1 всего за 19 дней.

Разработкой вакцины против нового типа коронавируса занимаются во многих странах мира. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разместила на своем сайте список из более чем 40 проектов по разработке вакцины.

В США разработкой вакцины занимаются как частные компании, так и государственные учреждения и университеты: Moderna Inc, Inovio Pharmaceuticals, Altimmune Inc, Greffex Inc, Novavax, Университет Тьюлейн, Питсбургский университет, Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида, находящийся в ведении Минобороны США, Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней армии США и другие.