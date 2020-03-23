Экономические показатели в Китае существенно улучшатся во II квартале - НБК

Китайские экономические индикаторы, вероятно, продемонстрируют "очевидное" улучшение во втором квартале 2020 года, поскольку экономика страны сможет быстро восстановить потенциал роста после спада активности в связи с пандемией коронавируса, заявил заместитель председателя Народного банка КНР (НБК, Центробанк страны) Чэнь Юйлу.
Поскольку распространение коронавируса в Китае было взято под контроль и предложение товаров на рынке увеличивается, инфляция в стране будет постепенно ослабляться в следующие несколько кварталов, отметил он.
Потребительские цены в Китае выросли на 5,2% в феврале после скачка на 5,4% в январе, и Чэнь Юйлу полагает, что некоторое время последствия вызванного коронавирусом кризиса для инфляции будут сохраняться, пишет Dow Jones.
НБК продолжит придерживаться "осмотрительной" денежно-кредитной политики в 2020 году, отметил он. Центробанк также продолжит проводить финансовые реформы, и ему придется в некоторой степени пожертвовать прибылями банков, чтобы обеспечить поддержку реальной экономики, заявил Чэнь Юйлу.
Объемы кредитов, предоставленных Центробанком финансовым институтам с целью преодоления негативных последствий пандемии коронавируса для экономики, уже превысили 1,8 трлн юаней ($253,7 млрд), и порядка 20% компаний малого и среднего бизнеса получили отсрочку в погашении кредитов, сообщил зампредседателя Китайской комиссии по банковскому регулированию (CBRC) Чжоу Лян.
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