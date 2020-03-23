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Дальнее зарубежье 23.03.2020 23:00

Hyundai отзовет с китайского рынка 47,4 тыс. автомобилей

Hyundai Motor Group (China) Ltd. планирует отозвать с китайского рынка 47,398 тыс. импортных автомобилей из-за возможной угрозы рисков безопасности, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Кампания затрагивает 43,712 тыс. машин Santafe, изготовленных в период с 14 сентября 2006 года по 1 сентября 2009 года, и 3,686 тыс. автомобилей Sorento и VQ, выпущенных соответственно в 2006-2008 гг.

Неисправность в электропитании модулей ABS в этих машинах создает угрозу безопасности, сообщает агентство "Синьхуа".

Автопроизводитель заменит дефектные детали бесплатно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, HYUNDAI, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]