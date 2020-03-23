Hyundai отзовет с китайского рынка 47,4 тыс. автомобилей

Hyundai Motor Group (China) Ltd. планирует отозвать с китайского рынка 47,398 тыс. импортных автомобилей из-за возможной угрозы рисков безопасности, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Кампания затрагивает 43,712 тыс. машин Santafe, изготовленных в период с 14 сентября 2006 года по 1 сентября 2009 года, и 3,686 тыс. автомобилей Sorento и VQ, выпущенных соответственно в 2006-2008 гг.

Неисправность в электропитании модулей ABS в этих машинах создает угрозу безопасности, сообщает агентство "Синьхуа".

Автопроизводитель заменит дефектные детали бесплатно.