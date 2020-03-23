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Здравоохранение 23.03.2020 20:17

В ВОЗ предупреждают об ускорении распространения пандемии коронавируса

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло четыре дня.

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Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ПАНДЕМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]