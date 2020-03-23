В ВОЗ предупреждают об ускорении распространения пандемии коронавируса

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло четыре дня.