Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $25,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться вечером в понедельник.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:58 составляет $25,56 за баррель, что на $1,42 (5,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,75 (3,31%) - до $21,88 за баррель.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон (Ryan Sitton) на прошлой неделе обсудили спрос и предложение на мировом нефтяном рынке. Ситтон сообщил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.
Ранее WSJ анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и остановить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.
По крайней мере 10% мировой добычи нефти могут стать нерентабельными, если цены на нефть останутся на 17-летних минимумах, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитический отчет Wood Mackenzie.
По информации экспертов, если нефть марки Brent останется на уровне около $25 за баррель, выручка от 10 млн б/с мировых поставок нефти не покроет затраты на добычу и выплаты правительствам. Тогда нефтекомпании в борьбе за выживание будут вынуждены сокращать добычу или останавливать проекты.
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