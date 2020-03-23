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Внутренняя политика 23.03.2020 20:30

Азербайджан переходит на специальный карантинный режим с 24 марта

Правительство Азербайджана с 00.00 часов 24 марта 2020 года по всей стране вводи специальный карантинный режим из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает оперативный штаб.

«Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания под председательством премьер-министра Али Асадов. Специальный карантийный режим будет действовать на всей территории страны до 00.00 часов 20 апреля», - сообщает штаб.

В рамках специального карантинного режима лицам старше 65 лет запрещается выходить на улицу. Одиноким гражданам данной возрастной группы будут оказываться необходимые социальные услуги.

Кроме этого, вне зависимости от формы собственности приостанавливается осуществление межгородских и межрайонных пассажировоперевозок. Кроме этого, до 20 апреля ограничивается въезд-выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район (исключение делается для передвижения машин скорой помощи, спасателей, грузоперевозчиков, служб специального назначения).

Жителям Баку также рекомендуется свести к минимуму использование метро. Со стороны Бакинского транспортного агентства будут организованы специальные экспресс автобусные линии, которые будут действовать с 06.00 до 10.00 вечера.

Согласно решению оперативного штаба запрещается собираться в общественных местах группами более 10 человек, работа объектов общепита будет ограничена с 12:00 до 15:00 (при этом нет никаких ограничений для сервисов доставки на дом или онлайн заказов).

Контроль над соблюдением специального карантинного режима возложен на министерство внутренних дел Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАРАНТИН, ВВЕДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]