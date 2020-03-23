Total даст больницам, борющимся с коронавирусом, ваучеры на бензин на 50 млн евро

Французская Total решила поддержать поставками топлива медицинский персонал французских больниц, мобилизованных для борьбы с коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщила компания.

По согласованию с органами здравоохранения Франции Total предоставит больницам ваучеры на бензин на сумму до 50 млн евро, которые можно будет использовать на АЗС компании.

Кроме того, фонд общего назначения Total внесет 5 млн евро в Институт Пастера, а также в больницы и ассоциации здравоохранения, участвующие в борьбе с Covid-19.