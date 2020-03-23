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ТЭК 23.03.2020 21:52

Total даст больницам, борющимся с коронавирусом, ваучеры на бензин на 50 млн евро

Французская Total решила поддержать поставками топлива медицинский персонал французских больниц, мобилизованных для борьбы с коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщила компания.

По согласованию с органами здравоохранения Франции Total предоставит больницам ваучеры на бензин на сумму до 50 млн евро, которые можно будет использовать на АЗС компании.

Кроме того, фонд общего назначения Total внесет 5 млн евро в Институт Пастера, а также в больницы и ассоциации здравоохранения, участвующие в борьбе с Covid-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, TOTAL, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]