Total даст больницам, борющимся с коронавирусом, ваучеры на бензин на 50 млн евро

Французская Total решила поддержать поставками топлива медицинский персонал французских больниц, мобилизованных для борьбы с коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщила компания.
По согласованию с органами здравоохранения Франции Total предоставит больницам ваучеры на бензин на сумму до 50 млн евро, которые можно будет использовать на АЗС компании.
Кроме того, фонд общего назначения Total внесет 5 млн евро в Институт Пастера, а также в больницы и ассоциации здравоохранения, участвующие в борьбе с Covid-19.
Азербайджано-грузинская госграница из-за коронавируса останется закрытой до 20 апреля – штаб
Азербайджан переходит на специальный карантинный режим с 24 марта
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок- Минобороны
УЕФА официально отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса
В ВОЗ предупреждают об ускорении распространения пандемии коронавируса
Канадская компания готовится к проверке безопасности и эффективности вакцины против коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
В олимпийских комитетах ряда стран надеются на перенос игр в Токио
В Италии за сутки умерли более 600 пациентов с коронавирусом
Коронавирус уже нанес больший ущерб, чем глобальный кризис 2008 года - ОЭСР
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
Yelo Bank выделил 200 000 манатов на борьбу с коронавирусом
NEQSOL Holding выделил 5 миллионов манатов для Фонда Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог