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Здравоохранение 23.03.2020 22:20

В ВОЗ призвали к активным действиям против распространения COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал в понедельник все страны активно бороться с распространением COVID-19.

"Вы не можете выиграть футбольный матч, только защищаясь. Нужно и атаковать. Призывать людей оставаться дома и (применять - ИФ) другие меры дистанцирования важно, чтобы замедлить распространение коронавируса, и выиграть время, но это защитные меры", - написал доктор Тедрос в своем твиттере.

Глава ВОЗ убежден, что для победы нужно "атаковать коронавирус с помощью агрессивной и целенаправленной тактики".

Такая борьба должна в себя включать "тестирование каждого случая, напоминающего COVID-19, изолирование и заботу о каждом подтвержденном случае, а также отслеживание и помещение на карантин" всех, кто имел связь с инфицированным пациентом.

Кроме того, в понедельник Гебрейесус предупредил, что темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.

"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал он на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и стотысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло четыре дня.

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Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]