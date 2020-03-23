Более 40 тыс. жителей США заразились коронавирусом, умерли около 500 человек

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превышает 40 тысяч.
Как сообщает телеканал CNN, на данный момент в Соединённых Штатах зафиксировано 40 069 случаев заболевания и 472 летальных исхода.
На штат Нью-Йорк приходится больше половины заболевших - почти 21 тыс. Одни из самых высоких показателей также зарегистрированы в штатах Нью-Джерси, Калифорния и Вашингтон - почти 2 тыс.
Нью-Йорк на первом месте по количеству смертей - 157 человек, за ним идут штаты Вашингтон - 98 и Калифорния - 33.
Опережают США по числу зараженных коронавирусом Китай и Италия.
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