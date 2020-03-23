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Дальнее зарубежье 23.03.2020 22:40

Более 40 тыс. жителей США заразились коронавирусом, умерли около 500 человек

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превышает 40 тысяч.

Как сообщает телеканал CNN, на данный момент в Соединённых Штатах зафиксировано 40 069 случаев заболевания и 472 летальных исхода.

На штат Нью-Йорк приходится больше половины заболевших - почти 21 тыс. Одни из самых высоких показателей также зарегистрированы в штатах Нью-Джерси, Калифорния и Вашингтон - почти 2 тыс.

Нью-Йорк на первом месте по количеству смертей - 157 человек, за ним идут штаты Вашингтон - 98 и Калифорния - 33.

Опережают США по числу зараженных коронавирусом Китай и Италия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]