Более 40 тыс. жителей США заразились коронавирусом, умерли около 500 человек

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превышает 40 тысяч.

Как сообщает телеканал CNN, на данный момент в Соединённых Штатах зафиксировано 40 069 случаев заболевания и 472 летальных исхода.

На штат Нью-Йорк приходится больше половины заболевших - почти 21 тыс. Одни из самых высоких показателей также зарегистрированы в штатах Нью-Джерси, Калифорния и Вашингтон - почти 2 тыс.

Нью-Йорк на первом месте по количеству смертей - 157 человек, за ним идут штаты Вашингтон - 98 и Калифорния - 33.

Опережают США по числу зараженных коронавирусом Китай и Италия.