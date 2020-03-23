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ТЭК 23.03.2020 21:10

Российские нефтяники пока не пришли к выводу о необходимости роста добычи нефти с апреля

Руководители нефтяных компаний на совещании у министра энергетики РФ Александра Новака пока не пришли к выводу о необходимости увеличения нефтедобычи с апреля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, особого смысла в наращивании добычи нефти на рынке с падающим спросом нет.

Однако, ситуация постоянно меняется, на следующей неделе может состояться новая встреча по этому вопросу, заметил собеседник "Интерфакса".

По его словам, на сегодняшнем совещании Минэнерго и нефтяники обменялись мнениями по поводу по текущей ситуации на рынке, и пришли к выводу о необходимости таких встреч в регулярном режиме, чтобы "держать руку на пульсе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕДОБЫЧА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]