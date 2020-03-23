Российские нефтяники пока не пришли к выводу о необходимости роста добычи нефти с апреля

Руководители нефтяных компаний на совещании у министра энергетики РФ Александра Новака пока не пришли к выводу о необходимости увеличения нефтедобычи с апреля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, особого смысла в наращивании добычи нефти на рынке с падающим спросом нет.

Однако, ситуация постоянно меняется, на следующей неделе может состояться новая встреча по этому вопросу, заметил собеседник "Интерфакса".

По его словам, на сегодняшнем совещании Минэнерго и нефтяники обменялись мнениями по поводу по текущей ситуации на рынке, и пришли к выводу о необходимости таких встреч в регулярном режиме, чтобы "держать руку на пульсе".