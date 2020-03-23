Азербайджано-грузинская госграница из-за коронавируса останется закрытой до 20 апреля – штаб

Правительства Азербайджана и Грузии продлили срок закрытия государственной границы до 20 апреля 2020 года.
«Для обеспечения безопасности граждан обеих стран решение о закрытии азербайджано-грузинской границы для всех транспортных средств с 00:00 14 марта на 10 дней, продлено до 20 апреля», - говорится в сообщении оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.
При этом штаб подчеркивает, что для осуществления грузоперевозок между двумя странами действует транзитный коридор.
До сих пор в Азербайджане было зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них 10 человек вылечились, одна – умерла, 61 – проходит лечение.
Н.Аббасова
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