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Внешняя политика 23.03.2020 21:36

Азербайджано-грузинская госграница из-за коронавируса останется закрытой до 20 апреля – штаб

Правительства Азербайджана и Грузии продлили срок закрытия государственной границы до 20 апреля 2020 года.

«Для обеспечения безопасности граждан обеих стран решение о закрытии азербайджано-грузинской границы для всех транспортных средств с 00:00 14 марта на 10 дней, продлено до 20 апреля», - говорится в сообщении оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

При этом штаб подчеркивает, что для осуществления грузоперевозок между двумя странами действует транзитный коридор.

До сих пор в Азербайджане было зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них 10 человек вылечились, одна – умерла, 61 – проходит лечение.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]