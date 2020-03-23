УЕФА официально отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенное время из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник.
"В результате кризиса, вызванного вирусом COVID-19 в Европе, УЕФА сегодня официально принял решение отложить следующие матчи, изначально запланированные на май 2020 года: финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, финал Лиги Европы УЕФА и финал Лиги чемпионов УЕФА", - говорится в сообщении.
"Решение о новых датах означенных матчей пока не принято. Рабочая группа, созданная на прошлой неделе в результате телефонной конференции с участием заинтересованных сторон европейского футбола под председательством президента УЕФА Александера Чеферина, проанализирует имеющиеся варианты. Группа уже приступила к рассмотрению календаря. Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже", - отмечается там же.
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