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Спорт 23.03.2020 21:56

УЕФА официально отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенное время из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник.

"В результате кризиса, вызванного вирусом COVID-19 в Европе, УЕФА сегодня официально принял решение отложить следующие матчи, изначально запланированные на май 2020 года: финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, финал Лиги Европы УЕФА и финал Лиги чемпионов УЕФА", - говорится в сообщении.

"Решение о новых датах означенных матчей пока не принято. Рабочая группа, созданная на прошлой неделе в результате телефонной конференции с участием заинтересованных сторон европейского футбола под председательством президента УЕФА Александера Чеферина, проанализирует имеющиеся варианты. Группа уже приступила к рассмотрению календаря. Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже", - отмечается там же.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, УЕФА, ТУРНИРЫ, ФИНАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]