В олимпийских комитетах ряда стран надеются на перенос игр в Токио

Национальные олимпийские комитеты ряда стран мира выражают сомнения относительно того, должны ли их сборные принимать участие в играх-2020 в Токио с учетом ситуации с распространением нового типа коронавируса.

Президент Португальского олимпийского комитета Жозе Мануэл Конштантину в понедельник выразил надежду на то, что Олимпийские игры будут перенесены на более поздний срок.

"Самая разумная вещь для Международного олимпийского комитета (МОК), оргкомитета Токио и властей Японии найти согласованное со всеми сторонами решение для того, чтобы провести игры в Токио в другое время", - сказал он.

В Британской олимпийской ассоциации со своей стороны указали, что вряд ли отправят свою сборную в Токио в случае сохранения нынешней ситуации с коронавирусом.

"Я думаю, что все просто. Если вирус будет продолжать распространяться, я не думаю, что будет возможность для того, чтобы мы смогли отправить команду", - сказал председатель ассоциации Хью Робертсон телеканалу Sky Sports News.

В Норвежском олимпийском комитете в понедельник озвучили рекомендацию - не отправлять спортсменов на игры, если они состоятся в намеченные изначально сроки.

По словам президента комитета Берит Кьелл, при нынешних условиях "будет невозможно провести олимпийские и паралимпийские игры в Токио в июле, как планировалось изначально".

В австралийском олимпийском комитете в свою очередь указали, что нынешние ограничения на передвижения по миру привели к "непригодной для проведения игр ситуации". В нем добавили, что спортсмены сборной Австралии "испытывают стресс и неопределенность" из-за ситуации вокруг коронавируса.

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори в понедельник заявил, что в связи с ситуацией вокруг коронавируса теперь возможно начать рассматривать вариант с переносом сроков Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Ранее Олимпийский и Параолимпийский комитеты Канады при поддержке правительства страны приняли решение не отправлять свои команды на Олимпийские и Параолимпийские игры летом 2020 года в Токио. В свою очередь члены исполнительного совета Олимпийского комитета Австралии в понедельник пришли к единому мнению относительно того, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире стране не удастся собрать команду для участия в Олимпийских играх в Токио.

Между тем президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.