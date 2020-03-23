В Италии за сутки умерли более 600 пациентов с коронавирусом

Число умерших пациентов с коронавирусом в Италии за сутки выросло на 601 и составило 6 077 человек, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на данные департамента гражданской обороны страны.

Число заболевших в понедельник увеличилось на 3 780 человек, теперь этой инфекцией в Италии болеют 50 418 человек. В общей сложности с появления коронавируса в Италии положительный анализ на коронавирус сдали почти 64 тыс. человек.

Выздоровели 7 432 человека, на 408 человек больше, чем днем ранее.

Таким образом, число новых случаев заражения и летальных исходов в Италии снижается. Так, в воскресенье сообщалось о 651 умершем и 3 957 заразившихся. Уже тогда власти заявили о снижении темпов распространения инфекции.