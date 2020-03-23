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Дальнее зарубежье 23.03.2020 22:01

В Италии за сутки умерли более 600 пациентов с коронавирусом

Число умерших пациентов с коронавирусом в Италии за сутки выросло на 601 и составило 6 077 человек, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на данные департамента гражданской обороны страны.

Число заболевших в понедельник увеличилось на 3 780 человек, теперь этой инфекцией в Италии болеют 50 418 человек. В общей сложности с появления коронавируса в Италии положительный анализ на коронавирус сдали почти 64 тыс. человек.

Выздоровели 7 432 человека, на 408 человек больше, чем днем ранее.

Таким образом, число новых случаев заражения и летальных исходов в Италии снижается. Так, в воскресенье сообщалось о 651 умершем и 3 957 заразившихся. Уже тогда власти заявили о снижении темпов распространения инфекции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]