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Социум 23.03.2020 22:45

ВОЗ не видит оснований для «сигнала тревоги» в Азербайджане из-за коронавируса – помощник президента

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что коронавирус COVID-19 в настоящее время имеет тенденцию к распространению внутри страны.

«До сих пор Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относила Азербайджан к тем странам, где коронавирус носил импортируемый характер. Однако, текущая тенденция свидетельствует, что вирус имеет тенденцию к распространению внутри страны», - сказал Гаджиев на брифинге в понедельник вечером.

По его словам, ВОЗ также не объявляло «сигнала тревоги» по ситуации с коронавирусом в Азербайджане.

До сих пор в Азербайджане было зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них 10 человек вылечились, одна - умерла, 61 - проходят лечение в специализированных учреждениях.

А.Азизов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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