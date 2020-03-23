ВОЗ не видит оснований для «сигнала тревоги» в Азербайджане из-за коронавируса – помощник президента

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что коронавирус COVID-19 в настоящее время имеет тенденцию к распространению внутри страны.

«До сих пор Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относила Азербайджан к тем странам, где коронавирус носил импортируемый характер. Однако, текущая тенденция свидетельствует, что вирус имеет тенденцию к распространению внутри страны», - сказал Гаджиев на брифинге в понедельник вечером.

По его словам, ВОЗ также не объявляло «сигнала тревоги» по ситуации с коронавирусом в Азербайджане.

До сих пор в Азербайджане было зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом COVID-19. Из них 10 человек вылечились, одна - умерла, 61 - проходят лечение в специализированных учреждениях.

А.Азизов