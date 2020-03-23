Власти Азербайджана не видят необходимости в объявлении режима ЧС из-за коронавируса

В Азербайджане на данный момент нет необходимости в объявлении режима чрезвычайной ситуации, заявил пресс-секретарь кабинета министров республики Ибрагим Мамедов.
«Пока в объявлении в стране режима ЧС необходимости нет. Однако, такая возможность не исключается. Если в Азербайджане продолжится ситуация, угрожающая безопасности населения, то режим ЧС может быть объявлен», -сказал Мамедов на брифинге Оперативного штаба в понедельник.
Заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, в свою очередь, отметил, что в настоящее время на карантине находятся около 1 тыс. человек.
«Общее зараженных коронавирусом в Азербайджане составляет 72 человека, из которых 10 человек вылечились, одна умерла, 61 – находятся на лечении. Из общего числа больных двое являются иностранными гражданами. Возраст больных составляет от 29 до 50 лет», - сказал замминистра.
Гасымов также сообщил, что коронавирус был занесен на территорию Азербайджана в конце февраля- начале марта лицами, прибывшими из-за рубежа.
«Однако, уже есть случаи заражения и внутри страны. Основная зона заражения находится на юге страны, поскольку на начальном этапе госграница не была полностью закрыты, в частности, с Ираном», - сказал Гасымов.
Как сообщалось, правительство Азербайджана в понедельник приняло решение о введении с 00.00 24 марта по всей стране специального карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса.
В рамках специального карантинного режима лицам старше 65 лет запрещается выходить на улицу. Одиноким гражданам данной возрастной группы будут оказываться необходимые социальные услуги.
Кроме этого, вне зависимости от формы собственности приостанавливается осуществление межгородских и межрайонных пассажироперевозок. Кроме того, до 20 апреля ограничивается въезд-выезд в Баку, Сумгаит и Абшеронский район (исключение делается для передвижения машин скорой помощи, спасателей, грузоперевозчиков, служб специального назначения).
Жителям Баку также рекомендуется свести к минимуму использование метро. Со стороны Бакинского транспортного агентства будут организованы специальные экспресс автобусные линии, которые будут действовать с 6.00 до 22.00.
Согласно решению оперативного штаба, запрещается собираться в общественных местах группами более 10 человек, работа объектов общепита будет ограничена с 12:00 до 15:00 (при этом нет никаких ограничений для сервисов доставки на дом или онлайн заказов).
Контроль над соблюдением специального карантинного режима возложен на министерство внутренних дел Азербайджана.
Н.Аббасова
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