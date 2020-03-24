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Дальнее зарубежье 24.03.2020 10:18

Трамп похвалил Пауэлла, видит возможности для дальнейших стимулов со стороны ФРС

Президент США Дональд Трамп одобрил последние меры, принятые Федеральной резервной системой (ФРС) с целью смягчения негативных последствий распространения коронавируса для американской экономики.

Как сообщил американский президент, в понедельник он позвонил председателю Федрезерва Джерому Пауэллу и сказал, что тот проделал "хорошую работу".

ФРС в этом месяце экстренно снизила базовую процентную ставку до 0-0,25%. В понедельник американский Центробанк объявил, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса.

Выступая в Белом доме в понедельник, Трамп заявил, что у Федрезерва еще есть "стрелы в колчане", и он не закончил со стимулами.

В прошлом Трамп неоднократно подвергал критике действия Пауэлла как главы ФРС, считая его политику недостаточно мягкой.

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Тэги: США, ТРАМП, ФРС, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]