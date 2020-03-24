Трамп похвалил Пауэлла, видит возможности для дальнейших стимулов со стороны ФРС

Президент США Дональд Трамп одобрил последние меры, принятые Федеральной резервной системой (ФРС) с целью смягчения негативных последствий распространения коронавируса для американской экономики.
Как сообщил американский президент, в понедельник он позвонил председателю Федрезерва Джерому Пауэллу и сказал, что тот проделал "хорошую работу".
ФРС в этом месяце экстренно снизила базовую процентную ставку до 0-0,25%. В понедельник американский Центробанк объявил, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса.
Выступая в Белом доме в понедельник, Трамп заявил, что у Федрезерва еще есть "стрелы в колчане", и он не закончил со стимулами.
В прошлом Трамп неоднократно подвергал критике действия Пауэлла как главы ФРС, считая его политику недостаточно мягкой.
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