Трамп похвалил Пауэлла, видит возможности для дальнейших стимулов со стороны ФРС

Президент США Дональд Трамп одобрил последние меры, принятые Федеральной резервной системой (ФРС) с целью смягчения негативных последствий распространения коронавируса для американской экономики.

Как сообщил американский президент, в понедельник он позвонил председателю Федрезерва Джерому Пауэллу и сказал, что тот проделал "хорошую работу".

ФРС в этом месяце экстренно снизила базовую процентную ставку до 0-0,25%. В понедельник американский Центробанк объявил, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса.

Выступая в Белом доме в понедельник, Трамп заявил, что у Федрезерва еще есть "стрелы в колчане", и он не закончил со стимулами.

В прошлом Трамп неоднократно подвергал критике действия Пауэлла как главы ФРС, считая его политику недостаточно мягкой.