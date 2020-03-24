Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 66 человек

В Грузии за минувшие сутки зафиксированы пять новых заражений коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник Минздрав страны.

Таким образом, всего в Грузии выявлено 66 случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, выздоровели восемь заразившихся. Под наблюдением врачей в больницах находятся 235 человек с подозрением на COVID-19. В карантине находятся 3320 человек. Более 3 тыс. граждан находятся в режиме самоизоляции.

В минувшие выходные в связи с распространением коронавируса в Грузии было введено чрезвычайное положение.