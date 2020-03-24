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Регион 24.03.2020 10:30

Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 66 человек

В Грузии за минувшие сутки зафиксированы пять новых заражений коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник Минздрав страны.

Таким образом, всего в Грузии выявлено 66 случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, выздоровели восемь заразившихся. Под наблюдением врачей в больницах находятся 235 человек с подозрением на COVID-19. В карантине находятся 3320 человек. Более 3 тыс. граждан находятся в режиме самоизоляции.

В минувшие выходные в связи с распространением коронавируса в Грузии было введено чрезвычайное положение.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]