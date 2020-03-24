Во Франции вступил в силу закон о чрезвычайной санитарной ситуации

Режим чрезвычайной санитарной ситуации официально введен во вторник во Франции, соответствующий закон опубликован в "Официальной газете", после чего нормативные акты в стране считаются вступившими в силу.
Режим вводится сроком на два месяца. Мерой предусмотрено в частности ограничение ряда свобод - на передвижение, на собрания, на организацию развлекательных мероприятий.
Первичное нарушение закона влечет за собой штраф в размере 135 евро, в случае рецидива в течение 15 дней - 1,5 тыс. евро, а в случае четырех нарушений за месяц виновный подвергается штрафу в размере 3,7 тыс. евро или приговаривается максимум к шести месяцам тюремного заключения.
Закон, вступивший в силу во вторник, был принят французскими парламентариями в воскресенье после четырех дней активного обсуждения. За его основу был взят закон о чрезвычайном положении 1955 года, который был задействован и после терактов 2015 года, напоминает французская пресса.
По последним данным, во Франции выявлено почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончалось 860 человек.
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