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Дальнее зарубежье 24.03.2020 10:50

Во Франции вступил в силу закон о чрезвычайной санитарной ситуации

Режим чрезвычайной санитарной ситуации официально введен во вторник во Франции, соответствующий закон опубликован в "Официальной газете", после чего нормативные акты в стране считаются вступившими в силу.

Режим вводится сроком на два месяца. Мерой предусмотрено в частности ограничение ряда свобод - на передвижение, на собрания, на организацию развлекательных мероприятий.

Первичное нарушение закона влечет за собой штраф в размере 135 евро, в случае рецидива в течение 15 дней - 1,5 тыс. евро, а в случае четырех нарушений за месяц виновный подвергается штрафу в размере 3,7 тыс. евро или приговаривается максимум к шести месяцам тюремного заключения.

Закон, вступивший в силу во вторник, был принят французскими парламентариями в воскресенье после четырех дней активного обсуждения. За его основу был взят закон о чрезвычайном положении 1955 года, который был задействован и после терактов 2015 года, напоминает французская пресса.

По последним данным, во Франции выявлено почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончалось 860 человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]