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За сутки в США выявлено еще 11 тысяч зараженных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки возросло больше, чем на 11 тыс., на настоящий момент COVID-19 болеют почти 46,5 тыс. человек.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 46 тыс. 438 зараженных, 590 из них умерли.

Одни из самых высоких показателей зарегистрированы в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Нью-Джерси и Калифорния.

Опережают США по числу зараженных коронавирусом лишь Китай и Италия.

Накануне сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в США превысило 35 тыс. человек.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]