За сутки в США выявлено еще 11 тысяч зараженных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США за сутки возросло больше, чем на 11 тыс., на настоящий момент COVID-19 болеют почти 46,5 тыс. человек.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 46 тыс. 438 зараженных, 590 из них умерли.

Одни из самых высоких показателей зарегистрированы в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Нью-Джерси и Калифорния.

Опережают США по числу зараженных коронавирусом лишь Китай и Италия.

Накануне сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в США превысило 35 тыс. человек.