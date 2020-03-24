Транспортная система Новой Зеландии столкнулась с трудностями из-за наплыва желающих попасть домой до карантина

Морской и воздушной транспорт Новой Зеландии оказался перегружен из-за слишком большого числа людей, пытающихся добраться домой до того, как в полночь на четверг в стране из-за коронавируса будет введен карантинный режим, сообщают во вторник западные СМИ.
В частности, сотни путешественников скапливаются у паромного терминала в Пиктоне: отсюда суда ходят по маршруту, соединяющему Северный и Южный острова страны.
"Наплыв людей без билетов на переправу нарастает", - заявили в полиции, при этом посоветовав тем, кто не забронировал места держаться подальше.
Национальному авиаперевозчику Air New Zealand приходится уделять повышенное внимание внутренним перевозкам, чтобы успеть доставить в срок всех желающих вернуться домой.
Столкнувшись с трудностями с перевозками, правительство решило продлить сроки возвращения по домам до пятницы.
В то же время вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс призвал десятки тысяч новозеландцев, которые застряли за рубежом, оставаться там, где их застала чрезвычайная ситуация.
"Стало очень сложно вернуть всех со всего мира в Новую Зеландию. Мы достигли момента, когда лучший вариант для новозеландцев заграницей - занять ближайшее укрытие, подготовиться безопасно оставаться там, где они есть", - сказал он.
В свою очередь премьер-министр страны Джасинда Ардерн признала всю сложность ситуации.
"Никогда раньше мы не пытались закрыть страну через 48 часов. (. . .) Я знаю, что это трудно, особенно для людей в паромных терминалах, но мы будем работать над этим", - сказала Ардерн.
СМИ отмечают, что полиция также следит за ситуацией в супермаркетах, куда массово устремились жители за покупками, несмотря на уверения правительства, что запасов товаров более чем достаточно.
В Новой Зеландии зафиксированы 142 случая заболевания коронавирусом.
Однако премьер предупредила, что число зараженных будет расти, пока карантинные меры не дадут эффект.
"Я не ожидала бы замедления (роста числа зараженных - ИФ) 10-12 дней, так что людям не следует тревожиться, если они увидят продолжающийся прирост числа заболевших", - сказала она.
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