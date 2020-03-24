Трамп продолжает рекламировать лекарства от малярии, называя их божественным даром в лечении COVID-19

Лекарственные препараты для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса COVID-19, могут быть "божьим даром", заявил президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, что сочетание гидроксихлорохина и азитромицина может быть очень, очень хорошим (для лечения COVID-19)", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
"Есть реальная вероятность того, что они могут иметь колоссальное влияние, могут быть даром Господа. Если они сработают, это изменит все", - добавил президент, приведя в пример пациента, который заразился новым коронавирусом, но вылечился после приема препаратов от малярии.
В то же время многие эксперты призывают людей оставаться бдительными и не прибегать к лечению этими медикаментами до того момента, пока их действенность не подтвердится клиническими испытаниями.
Кроме того, некоторые представители научного сообщества критикуют Трампа за чрезмерную рекламу этих препаратов, которая может вызвать их дефицит для тех американцев, которые используют их по назначению - в лечении волчанки или ревматоидного артрита.
Как сообщают американские СМИ, клинические испытания гидроксихлорохина и азитромицина начнутся во вторник в Нью-Йорке.
Ранее Трамп заявлял, что у него есть предчувствие того, что хлорохин действительно может быть эффективен при лечении последствий заражения коронавирусом COVID-19.
Он отмечал, что "хлорохин - лекарство, используемое для лечения малярии и серьезных форм артрита, показало многообещающие первоначальные результаты при использовании для лечения людей с заражением COVID-19".
Между тем, ряд американских СМИ подверг сомнению предположение о том, что хлорохин действительно может помочь победить COVID-19.
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