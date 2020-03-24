Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

23.03   $/bbl WTI 23.36 0.73 Brent 27.03 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.03.2020 11:40

Трамп продолжает рекламировать лекарства от малярии, называя их божественным даром в лечении COVID-19

Лекарственные препараты для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса COVID-19, могут быть "божьим даром", заявил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что сочетание гидроксихлорохина и азитромицина может быть очень, очень хорошим (для лечения COVID-19)", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"Есть реальная вероятность того, что они могут иметь колоссальное влияние, могут быть даром Господа. Если они сработают, это изменит все", - добавил президент, приведя в пример пациента, который заразился новым коронавирусом, но вылечился после приема препаратов от малярии.

В то же время многие эксперты призывают людей оставаться бдительными и не прибегать к лечению этими медикаментами до того момента, пока их действенность не подтвердится клиническими испытаниями.

Кроме того, некоторые представители научного сообщества критикуют Трампа за чрезмерную рекламу этих препаратов, которая может вызвать их дефицит для тех американцев, которые используют их по назначению - в лечении волчанки или ревматоидного артрита.

Как сообщают американские СМИ, клинические испытания гидроксихлорохина и азитромицина начнутся во вторник в Нью-Йорке.

Ранее Трамп заявлял, что у него есть предчувствие того, что хлорохин действительно может быть эффективен при лечении последствий заражения коронавирусом COVID-19.

Он отмечал, что "хлорохин - лекарство, используемое для лечения малярии и серьезных форм артрита, показало многообещающие первоначальные результаты при использовании для лечения людей с заражением COVID-19".

Между тем, ряд американских СМИ подверг сомнению предположение о том, что хлорохин действительно может помочь победить COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ЛЕЧЕНИЕ, МНЕНИЕ


Похожие новости


США способны победить коронавирус в сжатые сроки, уверен Трамп Белый дом подтвердил, что Трамп направил письмо лидеру КНДР с предложением помощи в борьбе с коронавирусом Трамп отлично себя чувствует и не планирует повторно сдавать анализы на коронавирус Низкие цены на нефть больно бьют по России - Трамп Трамп возлагает на Китай вину за пандемию коронавируса Трамп обещает быстрое восстановление экономики США после победы над коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]