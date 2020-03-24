ВС Азербайджана пресекли провокацию на фронте, убит армянский военнослужащий

Вооруженные силы Армении грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения войск в Геранбойском направлении предприняли попытку провокации, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«ВС Армении предприняли попытку провокации, грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения войск в Геранбойском направлении. В результате провокационных действий один армянский военнослужащий уничтожен. Около суток труп армянского военнослужащего находится между окопами», - отмечается в сообщении.

Минобороны также сообщает, что перестрелка в данном направлении продолжается, ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.

«Всю ответственность за обострение ситуации на линии фронта несет армянская сторона», - заявляет минобороны.

Б.Рустамбеков