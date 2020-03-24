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Регион 24.03.2020 12:21

Турция вводит особые правила посещения магазинов и проезда в автобусах

В Турции со вторника вводят ограничения на посещение продуктовых магазинов и на проезд в автобусах с целью сдерживания распространения коронавируса нового типа COVID-19, сообщили во вторник турецкие СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Турции.

Согласно распоряжению ведомства, все продовольственные магазины будут открыты с 09:00 до 21:00 по местному времени.

Более того, только определенному количеству покупателей разрешено совершать покупки одновременно - у всех магазинов будет размещен знак на входе, указывающий на максимально допустимое количество посетителей в условиях пандемии коронавируса. Покупателям рекомендовано соблюдать дистанцию длиной в один метр.

В МВД также заявили, что в рамках новых мер во всех городских и междугородних автобусах разрешено провозить только половину пассажиров от общей вместимости.

Ранее сообщалось, что в стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. Гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.

Как сообщают данные университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 24 марта в Турции диагностировали 1529 случаев заражения COVID-19, 37 инфицированных скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]