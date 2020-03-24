Турция вводит особые правила посещения магазинов и проезда в автобусах

В Турции со вторника вводят ограничения на посещение продуктовых магазинов и на проезд в автобусах с целью сдерживания распространения коронавируса нового типа COVID-19, сообщили во вторник турецкие СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Турции.

Согласно распоряжению ведомства, все продовольственные магазины будут открыты с 09:00 до 21:00 по местному времени.

Более того, только определенному количеству покупателей разрешено совершать покупки одновременно - у всех магазинов будет размещен знак на входе, указывающий на максимально допустимое количество посетителей в условиях пандемии коронавируса. Покупателям рекомендовано соблюдать дистанцию длиной в один метр.

В МВД также заявили, что в рамках новых мер во всех городских и междугородних автобусах разрешено провозить только половину пассажиров от общей вместимости.

Ранее сообщалось, что в стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. Гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.

Как сообщают данные университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 24 марта в Турции диагностировали 1529 случаев заражения COVID-19, 37 инфицированных скончались.