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Социум 24.03.2020 12:41

20% населения Земли оказались в карантине из-за пандемии коронавируса

Примерно 20% жителей планеты, или 1,7 млрд человек, подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает во вторник британское издание The Guardian.

Газета отмечает, что властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом: так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тыс. случаев COVID-19, потребовалось 67 дней, а рост на последние 100 тыс. случаев был отмечен всего за четыре дня.

Всего, напоминает The Guardian, в мире зафиксировано 378 тыс. 679 случаев COVID-19. Более 16,5 тыс. человек с коронавирусом скончались, вылечились почти 101 тыс. человек.

Газета отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, КНР, которая первая столкнулась с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в отношении столицы провинции - города Ухань будут сняты 8 апреля.

В свою очередь в США, где около 40% населения попали под меры социальной изоляции, президент Дональд Трамп заявил, что на восстановление нормального режима функционирования американской экономики уйдут недели, а не месяцы.

"Наша страна была построена не для того, чтобы быть закрытой", - сказал Трамп.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ИЗОЛЯЦИЯ, МАСШТАБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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